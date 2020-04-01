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Факты / Украина

В Украине 669 человек заразились коронавирусом, 17 из них умерли

По состоянию на 10.00 1 апреля в Украине зафиксировали 669 случаев коронавируса. Всего 17 умерли, 10 – вылечились.

За сутки было зафиксировано 120 новых случаев.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время ежедневного брифинга.

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— Мы фиксируем летальный случай от Covid-19 в любом случае, если у человека его диагностировали. Однако это не означает, что все 17 человек умерли именно от коронавируса, ведь у некоторых были другие заболевания, которые и стали причиной смерти, как, например, сахарный диабет, — отметил Ляшко.

Он добавил, что вскоре Минздрав обнародует информацию по каждому летальному случаю отдельно.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что карантин в Украине отменят не раньше второй половины мая.

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