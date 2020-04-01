В Украине в течение суток зафиксировали 125 новых случаев коронавируса

По состоянию на 22.00 1 апреля в Украине зафиксировали 749 случаев коронавируса. Таким образом, по сравнению с данными утренней статистики, количество больных выросло на 125 человек.

От болезни уже вылечились 13 человек. Повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Также зафиксировано 20 смертей от Covid-19, что на три случая больше, по сравнению с данными, которые были по состоянию на 10.00 1 апреля.

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Напомним, в Украине до 24 апреля действует каратин, который предусматривает ряд ограничительных мер.

Однако во время заседания правительство решило ввести еще некоторые новые ограничения, которые будут применяться в отношении транспорта, самоизоляции, а также обсервации.

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