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Факты / Украина

В Украине зафиксировали 794 случая коронавируса

По состоянию на 22.00 1 апреля в Украине зафиксировано 794 случая коронавирусной инфекции.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

— По состоянию на 22.00 1 апреля в Украине 794 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случая Covid-19.

Всего в Украине зафиксировано 20 летальных случаев от коронавируса.

Читайте: Коронавирус в Украине: как не заболеть

В общей сложности 13 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на сайте Факты ICTV.

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