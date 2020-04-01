В Украине в штабе борьбы с коронавирусом разработали новые правила захоронения умерших от Covid-19.

Однако сделали это после того, как первую жертву похоронили без родственников, а на Тернопольщине перепуганные медики вынесли тело погибшего 68-летнего мужчины в коридор и сказали родным его забирать.

Чтобы избежать подобных ситуаций, согласно правилам, тела умерших должны быть упакованы в поилэтиленовые пакеты, а гроб должен быть плотно закрыт. Это делается в морге.

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Родственникам, если они не больны, разрешено проститься с умершим. Но в помещениях должно быть не более одного человека на 10 квадратных метров.

Кроме того, местные власти или охранники кладбища должны записать контакты всех, кто был на похоронах и следить, чтобы никто не открывал гроб с умершим.

Дополнительных рекомендаций по перевозке гроба и самого процесса захоронения не дают. Однако некоторые ритуальные бюро и без указаний обрабатывают свой транспорт дезраствором.

Напомним, по состоянию на 1 апреля в Украине от коронавируса умерли 17 человек.