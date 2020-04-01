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Как приватизировать квартиру — пошаговая инструкция
Факты / Украина / Бизнес и финансы
Как приватизировать квартиру — пошаговая инструкция
Как приватизировать квартиру — пошаговая инструкция

Все, что нужно знать о приватизации квартиры, читайте в материале Фактов ICTV.

Как приватизировать квартиру, какие документы следует подготовить и куда обращаться, Фактам ICTV рассказал юрист Ростислав Кравец.

ШАГ 1. Узнаем, какие квартиры не подлежат приватизации

Приватизировать нельзя следующие объекты:

  • квартиры-музеи;
  • квартиры в аварийном состоянии;
  • служебные объекты;
  • квартиры, расположенные в зоне обязательного отселения.

Если ваша квартира не социальная и не попадает ни в одну из вышеупомянутых категорий — ее можно приватизировать.

ШАГ 2. Уточняем, у кого есть право на приватизацию

Оформить квартиру могут те, кто постоянно проживает в одном объекте или были в очереди на улучшение жилищных условий.

Возможность оформить документы на приватизацию есть только у одного зарегистрированного в квартире человека, поэтому другим нужно будет отказаться от квартиры.

ШАГ 3. Выбираем способ приватизации

Есть два способа приватизации жилья:

  • Каждый член семьи может приватизировать по 21. кв. м., а также дополнительно 10 кв. м. на семейство.
  • Продажа излишков общей площади квартиры (разница более 60 кв. м.), состоящих на учете для улучшения жилищных условий.

ШАГ 4. Приходим в ЖЭК

Для того, чтобы приватизировать жилье, необходимо прийти в ЖЭК, где вы должны:

  • заполнить заявление на приватизацию в присутствии всех членов семьи;
  • заполнить бланк Форма №4 (по образцу);
  • показать копию ордера;
  • получить техпаспорт на квартиру.

За налоги и справки платить не нужно.

ШАГ 5. Идем в отдел приватизации

Обращаемся в отдел приватизации местной госадминистрации. Подайте следующие документы:

  • ваш паспорт;
  • идентификационный код;
  • заявление на приватизацию квартиры, которую вы заверили в ЖЭКе;
  • форма №4;
  • техпаспорт квартиры.

Ждите решение в течение месяца.

Уже после приватизации за состояние квартиры будет отвечать новый владелец, поэтому улучшать состояние жилищных условий также должен он.

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