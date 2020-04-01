Оформить квартиру могут те, кто постоянно проживает в одном объекте или были в очереди на улучшение жилищных условий.

Возможность оформить документы на приватизацию есть только у одного зарегистрированного в квартире человека, поэтому другим нужно будет отказаться от квартиры.