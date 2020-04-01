ШАГ 1. Узнаем, какие квартиры не подлежат приватизации
Приватизировать нельзя следующие объекты:
- квартиры-музеи;
- квартиры в аварийном состоянии;
- служебные объекты;
- квартиры, расположенные в зоне обязательного отселения.
Если ваша квартира не социальная и не попадает ни в одну из вышеупомянутых категорий — ее можно приватизировать.
ШАГ 2. Уточняем, у кого есть право на приватизацию
Оформить квартиру могут те, кто постоянно проживает в одном объекте или были в очереди на улучшение жилищных условий.
Возможность оформить документы на приватизацию есть только у одного зарегистрированного в квартире человека, поэтому другим нужно будет отказаться от квартиры.
ШАГ 3. Выбираем способ приватизации
Есть два способа приватизации жилья:
- Каждый член семьи может приватизировать по 21. кв. м., а также дополнительно 10 кв. м. на семейство.
- Продажа излишков общей площади квартиры (разница более 60 кв. м.), состоящих на учете для улучшения жилищных условий.
ШАГ 4. Приходим в ЖЭК
Для того, чтобы приватизировать жилье, необходимо прийти в ЖЭК, где вы должны:
- заполнить заявление на приватизацию в присутствии всех членов семьи;
- заполнить бланк Форма №4 (по образцу);
- показать копию ордера;
- получить техпаспорт на квартиру.
За налоги и справки платить не нужно.
ШАГ 5. Идем в отдел приватизации
Обращаемся в отдел приватизации местной госадминистрации. Подайте следующие документы:
- ваш паспорт;
- идентификационный код;
- заявление на приватизацию квартиры, которую вы заверили в ЖЭКе;
- форма №4;
- техпаспорт квартиры.
Ждите решение в течение месяца.
Уже после приватизации за состояние квартиры будет отвечать новый владелец, поэтому улучшать состояние жилищных условий также должен он.