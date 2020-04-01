Как закрыть ФЛП?

После закрытия ФЛП налоговая может назначить проверку. Однако прямого указания на эту процедуру нет. То есть налоговая может осуществить проверку, а может и не осуществлять. Это зависит от критериев налоговой.

Предсказать, будет ли проверка или нет — невозможно, поскольку речь идет о субъективном решении инспекции.