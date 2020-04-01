Как закрыть ФЛП?
Чтобы прекратить действие ФЛП, нужно выполнить несколько шагов:
- Прежде всего надо внести запись в Единый государственный реестр юридических лиц, лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР). Подать документы для этого можно государственному регистратору или нотариусу. Им следует заполнить заявление по форме 12 (приказ Минюста от 18.11.2016 №3268/5). Если документы подаете по почте, подпись надо заверить нотариально.
- Обязательно надо подать ликвидационную отчетность в налоговую об уплате налогов. Если ФЛП находилось на общей системе налогообложения, тогда декларация подается за последний налоговый период в течение 30 календарных дней со дня снятия с регистрации в ЕГР. Если ФЛП было на упрощенной системе налогообложения, тогда подавать декларацию нужно в течение 40 дней со следующего дня отчетного квартала, в котором предприниматель прекратил деятельность.
- Потом нужно подать отчет из Единого социального взноса по форме №Д5 в течение 30 дней со дня внесения записи в ЕГР по ликвидации ФЛП.
- Если ФЛП имеет счета в банке, то в связи с его прекращением счета надо закрыть. То же касается и электронной подписи.
- Необходимо, чтобы налоговая сняла ФЛП с учета в качестве налогоплательщика. Проконтролировать этот процесс можно на сайте налоговой.
Как закрыть ФЛП в Украине с долгами?
ФЛП, имеющее долг, не может прекратить деятельность. Сначала надо ликвидировать все имеющиеся задолженности, а затем выполнить процедуры, как и при закрытии стандартного ФЛП.
Как закрыть ФЛП онлайн?
Стоит воспользоваться сервисом Онлайн дом юстиции.
Сначала зайдите в раздел о предоставлении услуг в сфере ликвидации бизнеса.
Далее в разделе Услуги нужно подать заявление. Для этого откройте поочередно вложения Госрегистрация бизнеса — Физические лица — Прекращение предпринимательской деятельности ФЛП по его решению.
Заполните электронное заявление. Нажмите Подать заявление и поставьте электронную подпись.
В случае правильного заполнения ликвидация ФЛП происходит в течение 24 часов.
Как закрыть ФЛП без проверки?
После закрытия ФЛП налоговая может назначить проверку. Однако прямого указания на эту процедуру нет. То есть налоговая может осуществить проверку, а может и не осуществлять. Это зависит от критериев налоговой.
Предсказать, будет ли проверка или нет — невозможно, поскольку речь идет о субъективном решении инспекции.
Как закрыть ФЛП в Украине, если деятельность не велась?
Если деятельность не велась и ФЛП не получало доходы, оно должно выполнить все шаги, как и при стандартном закрытии предпринимательской деятельности.
Как закрыть ФЛП после смерти?
В случае смерти предпринимателя его наследник или орган исполнительной власти подает свидетельство о смерти государственному регистратору, который в свою очередь должен заполнить соответствующие бумаги о снятии ФЛП.
Как закрыть ФЛП из зоны АТО/ООС?
Предприниматель может закрыть деятельность там, где проживает фактически, а не там, где было зарегистрировано ФЛП.