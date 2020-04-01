Минздрав определил медицинских работников, которые за март получат доплату в размере трех должностных окладов за лечение пациентов с лабораторно подтвержденными случаями коронавируса Covid-19.

Перечень должностей:

экстренный медицинский техник;

врач-пульмонолог;

врач-инфекционист;

врач-патологоанатом;

врач-эпидемиолог;

врач-лаборант;

врач-анестезиолог;

врач-радиолог;

врач-бактериолог;

врач-рентгенолог;

врач-вирусолог;

врач общей практики — семейный врач;

врач-терапевт

врач-педиатр;

врачи других специальностей, непосредственно занятые лечением лабораторно подтвержденных случаев Covid-19;

медицинская сестра;

младшая сестра (всех направлений);

регистратор медицинский;

сестра-хозяйка;

водитель.

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В Минздраве отмечают, что доплаты будут осуществляться в период выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни Covid-19.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что врачам, которые работают с больными Covid-19, повысят зарплату на 300%.