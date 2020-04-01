Минздрав определил медицинских работников, которые за март получат доплату в размере трех должностных окладов за лечение пациентов с лабораторно подтвержденными случаями коронавируса Covid-19.
Перечень должностей:
- экстренный медицинский техник;
- врач-пульмонолог;
- врач-инфекционист;
- врач-патологоанатом;
- врач-эпидемиолог;
- врач-лаборант;
- врач-анестезиолог;
- врач-радиолог;
- врач-бактериолог;
- врач-рентгенолог;
- врач-вирусолог;
- врач общей практики — семейный врач;
- врач-терапевт
- врач-педиатр;
- врачи других специальностей, непосредственно занятые лечением лабораторно подтвержденных случаев Covid-19;
- медицинская сестра;
- младшая сестра (всех направлений);
- регистратор медицинский;
- сестра-хозяйка;
- водитель.
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В Минздраве отмечают, что доплаты будут осуществляться в период выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни Covid-19.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что врачам, которые работают с больными Covid-19, повысят зарплату на 300%.