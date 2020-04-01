С 1 апреля в Киеве начали действовать новые проездные

С 1 апреля в общественном транспорте Киева будут действовать новые проездные.

Для проезда в столичном метро, ​​автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке надо приобрести билеты на определенное количество поездок, безлимитные месячные проездные билеты и туристические билеты со сроком действия от 24 до 72 часов.

Как говорится в распоряжении КГГА №399 от 05 марта 2020 года, приобрести проездной билет можно с помощью электронной карточки Kyiv Smart Card синего цвета, пополнив ее от одной до 50 поездок.

— Стоимость каждой поездки дифференцируется пропорционально их количеству от 8,00 грн до 6,50 грн, — уточняют в КГГА.

Карточку можно пополнить максимум на 100 поездок, но за раз разрешается купить не более 50 поездок.

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Появится также и безлимитный билет на проезд в метрополитене, автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере и городской электричке с месячным сроком действия.

— Его полная стоимость составит 1 300 грн или 650 грн на вторую половину месяца, — рассказывают в КГГА.

Туристы же смогут купить билет без ограничения количества поездок на все виды общественного транспорта с определенным сроком действия с момента активации. Такой билет на 24 часа будет стоить 100 грн, на 48 часов — 150 грн и на 72 часа — 200 грн.

При отсутствии Kyiv Smart Card оплатить разовую поездку можно с помощью QR-кода или бумажного билета.

Напомним, на время карантина Uber запустил бесплатный шаттл для медиков Киева.