С умершей в Ивано-Франковске роженицей контактировали врачи с Covid-19

С инфицированной коронавирусом женщиной, которая умерла после родов в больнице Ивано-Франковска, контактировали один врач и одна акушерка, у которых также обнаружили коронавирус.

Об этом в эфире Громадского сообщил директор департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимир Чемный.

По его словам, 37-летняя женщина попала в больницу под наблюдением гинекологов еще за месяц до родов.

— Женщина поступила с соматическим заболеванием, подозрением на гестоз (осложнения во время беременности, — Ред.), у нее были сопутствующие заболевания, однако буквально за один день до родов у нее появились проявления вирусной инфекции, — рассказал Чемный.

Ее перевели в специальное отделение. Сама женщина рассказала врачу, что была в Польше, но в ноябре 2019 года.

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Чемный уточнил, что врачи не считают, что она заразилась в Польше, а установить, где она заразилась, нет возможности.

— До родов этой женщины у нас не было среди пациентов и среди врачей даже подозрения на коронавирусную инфекцию. Однако сейчас у нас есть трое работников с перинатального центра (врач и две акушерки), которые действительно имеют положительный результат на Covid-19, — рассказал он.

Представитель ОГА уточнил, что врач и акушер контактировали с женщиной. В то же время установить, они заразили женщину или она их, или эти случаи не связаны, невозможно.

Напомним, по состоянию на 1 апреля 2020 года в Украине 669 человек заразились коронавирусом, 17 украинцев скончались от вируса.