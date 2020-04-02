1,6 тыс. новых случаев коронавируса: в Китае началась вторая волна эпидемии

За прошедшие сутки в Китае зафиксировано 1 600 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

— До этого Китаю удавалось сдерживать коронавирусную болезнь. Сегодня они официально сообщили о новых 1 600 случаях в сутки. Из них семь — уже закончились летальным исходом, — сказал он.

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Напомним, 1 апреля в Ухани закрыли больницу, в которой принимали больных коронавирусом. Такое решение власти приняли после того, как число госпитализированных начало падать.

Всего в Китае зафиксировано 82 393 случая заболевания и 3 193 смерти.