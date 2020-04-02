24 или 2? Какова ситуация с аппаратами ИВЛ в столичной больнице №17

Киевский волонтерский штаб провел экспертный независимый аудит КГКБ №17 на готовность к приему пациентов с Covid-19.

В медучреждении есть 24 аппараты ИВЛ, из которых 8 нерабочих и 10 не соответствуют требованиям.

Об этом сообщил советник городского головы Максим Бахматов.

— Перед тем, как делать громкие заявления о количестве аппаратов ИВЛ, которые имеет то или иное медучреждение, стоит понимать работают ли они и имеются ли в учреждении вообще. Отдельно стоит убедиться, аппарат будет работать во время, например, случайного выключения света. Вообще убедиться, что в палате, где он должен стоять, работают розетки, — написал Бахматов.

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— Но независимый, экспертный и настоящий аудит надо читать полностью. Вот вам выжимка. Общее количество аппаратов ИВЛ 24. Нерабочих 8, рабочих 16, из них 10 не соответствуют требованиям и не имеют режимов для лечения пациентов с острым респираторным дистресс синдромом, которым может осложняться Covid-19. Остается 6, 4 из них работают на ургент и не могут быть привлечен для лечения Covid-19. И вот мы уже видим как 24 аппарата ИВЛ превратились в 2, — написал Бахматов.

Напомним, 31 марта в Международный аэропорт Борисполь прибыл самолет из Китая, который доставил в Украину 100 тыс. ПЦР-тестов для выявления коронавируса, 40 тыс. очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких.