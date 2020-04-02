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Факты / Украина / Общество

50+ и сопутствующие заболевания: что известно об умерших от Covid-19 украинцах

85% людей, умерших от Covid-19 в Украине было больше 50-ти лет и тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, болезни почек, легких и другие сопутствующие болезни.

Всего по состоянию на 2 апреля 2020 от Covid-19 в Украине умерло 20 человек: 15 женщин и 5 мужчин.

Среди мужчин:

  • 40-49 лет — 1 человек;
  • 60-69 лет — 1 человек;
  • 80-89 лет — 1 человек;
  • 50-59 лет — 2 человека.

Среди женщин:

  • 50-59 лет — 6 человек;
  • 60-69 лет — 5 человек;
  • 70-79 лет — 2 человека;
  • 30-39 лет — 2 человека.

Трое из всех умерших имели поездки за границу в течение последних 14 дней до появления клинических симптомов.

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Средняя продолжительность от появления симптомов заболевания до наступления смерти составила 9 суток, а с момента госпитализации до смерти — 4 дня.

Все 20 пациентов были госпитализированы. Из них 60% получали лечение в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Напомним, по состоянию на 10.00 2 апреля в Украине зафиксировали 804 случая инфицирования коронавирусом.

20 человек с коронавирусом умерли, 13 – выздоровели.

Источник: Центр общественного здоровья

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