Почему нарушает карантин? Мужчина напал на журналистов за неудобный вопрос

2 апреля на территории Гидропарка напали на съемочные группы телеканалов.

По факту нападения начато два уголовных производства.

На съемочные группы телеканалов напали во время подготовки репортажей о результатах проверки столичных парков и спортивных площадок и как киевляне соблюдают карантин.

Во время работы журналистов на них напал мужчина, который возмутился вопросом, почему он нарушает карантин. В последствие он испортил им технику.

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Затем приехала съемочная группа другого телеканала, чтобы снять похожий репортаж, на них напал другой мужчина. Он применил физическую силу в отношении журналистки и повредил съемочную технику.

В результате нападений пострадали двое журналистов и оператор.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве на главного врача Национального института рака Андрея Безносенко напали двое неизвестных.