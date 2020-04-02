Кабмин ввел запрет на пребывание несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения взрослых. То есть дети до 16 лет теперь не могут самостоятельно гулять на улице или выйти в магазин.

Это жесткое правило, заявляет адвокат, управляющий партнер адвокатского объединения Bires Law Firm Роман Шахматенко.

— Я считаю такое решение странным. Одно дело — малые дети, другое — подростки 14 и 15 лет. Теперь большая часть населения просто не будет иметь доступ на улицу, — говорит Роман Шахматенко.

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В то же время по отношению к несовершеннолетним, по мнению эксперта, не будут действовать штрафы.

— Думаю, что касается несовершеннолетних, совершивших административные проступки, то к ним могут применяться меры воздействия: предупреждение, выговор, передача под надзор родителей. Думаю, штрафы им выносить не будут, — добавляет адвокат.

Напомним, из-за распространения коронавируса в Украине Кабмин усилил меры борьбы с вирусом и ввел новые ограничения.