Кабмин ввел запрет на пребывание граждан без масок во всех общественных местах. За нарушение правил карантина украинцам грозят штрафы.

Сайт Факты ICTV решил разобраться, что в Украине считается общественным местом и где украинцы могут находиться без масок.

По словам адвоката, управляющего партнера адвокатского объединения Bires Law Firm Романа Шахматенко, общественное место — это часть здания или территории, к которым все граждане Украины имеют равный доступ.

— Начиная с подъезда, лифтов и заканчивая магазинами и аптеками, это все считается общественным местом. Сюда же относят улицу, все заведения, остановки общественного транспорта, сам транспорт, парки, скверы, площадки, — говорит Роман Шахматенко.

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То есть, по сути, теперь маску украинцам надо носить везде за пределами своей квартиры. За пренебрежение этим, как и за нарушение любого другого правила карантина, грозит штраф — от 17 до 32 тыс. грн.

В то же время общественными местами не являются балконы, несмотря на то, что люди в этих местах могут тесно общаться, а также двор и придомовые территории.

— В этих местах человек может находиться без маски, это их собственность, — добавляет адвокат.

Напомним, из-за распространения коронавируса в Украине Кабмин усилил меры борьбы с вирусом и ввел новые ограничения.