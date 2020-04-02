Министерство образования и науки опровергает ряд фейков в частности о ложной информации о продлении карантина, отмене ВНО, якобы обязанность для школ использовать конкретные платформы для дистанционного обучения, поскольку они согласованы МОН, а также фейк о проведении обязательного общенационального измерения качества обучения во время карантина.

Карантин продлится до 24 апреля

По состоянию на 2 апреля установлено, что карантин продлится до 24 апреля 2020 года, и эта дата пока остается неизменной. Любая другая информация — фейк.

ВНО состоится

Министерство образования и науки неоднократно подчеркивало, что ВНО состоится независимо от сроков карантина. Единственное, что зависит от продолжительности карантинных мероприятий — даты проведения тестирований.

Сейчас на сайте МОН обнародованы два сценария завершения учебного года, проведения внешнего независимого оценивания и вступительной кампании.

Читайте: Как карантин в Украине повлияет на ВНО-2020 и поступление — два сценария МОН

Платформа для уроков

МОН не рекомендует конкретных платформ для дистанционного обучения.

МОН не предоставляло преференций никаким ресурсам и не оплачивало доступ школ в одну онлайн-платформу.

Проверка знаний

МОН не планировало и не будет проводить общенациональную проверку знаний, полученных во время карантина.

Напомним, карантин в Украине действует до 24 апреля. Поэтому ранее исполняющяя обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий сообщила, что вступительная кампания 2020 может затянуться до середины октября.