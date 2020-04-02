Карантин в Херсоне: на въездах появятся блокпосты

В Херсоне начинают работать медико-санитарные карантинные посты в связи с пандемией коронавируса.

Идет обустройство блокпостов в направлениях: Николаев, Берислав, Белозерка и Алешки.

— Круглосуточно там будут дежурить представители Нацполиции, ГСЧС, Нацгвардии и медики, которые будут проводить температурный скрининг гражданам, проверять документы и выяснять причину приезда и фиксировать лиц, вернувшихся из-за границы, — отметили в пресс-службе горсовета.

Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать и последние новости

Всех, работающих на постах, обеспечат средствами индивидуальной защиты.

Напомним, в Херсоне подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Власти приняли решение закрыть город на карантин.