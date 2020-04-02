PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Карантин в Херсоне: на въездах в город начали устанавливать блокпосты

В Херсоне начинают работать медико-санитарные карантинные посты в связи с пандемией коронавируса.

Идет обустройство блокпостов в направлениях: Николаев, Берислав, Белозерка и Алешки.

— Круглосуточно там будут дежурить представители Нацполиции, ГСЧС, Нацгвардии и медики, которые будут проводить температурный скрининг гражданам, проверять документы и выяснять причину приезда и фиксировать лиц, вернувшихся из-за границы, — отметили в пресс-службе горсовета.

Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать и последние новости

Всех, работающих на постах, обеспечат средствами индивидуальной защиты.

Карантин в Херсоне: на въездах появятся блокпосты

Напомним, в Херсоне подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Власти приняли решение закрыть город на карантин.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка