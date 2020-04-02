PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Количество больных коронавирусом в Украине выросло до 897 человек

По состоянию на 22.00 2 апреля в Украине зафиксировали 897 случаев коронавирусной инфекции.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

— По состоянию на 22.00 2 апреля в Украине 897 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев Covid-19.

Всего в Украине зафиксировано 22 летальных исхода от коронавируса.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

В общей сложности 19 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Все, что нужно знать о карантине в Украине, читайте на сайте Факты ICTV.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка