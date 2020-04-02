По состоянию на 22.00 2 апреля в Украине зафиксировали 897 случаев коронавирусной инфекции.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
— По состоянию на 22.00 2 апреля в Украине 897 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаев Covid-19.
Всего в Украине зафиксировано 22 летальных исхода от коронавируса.
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В общей сложности 19 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
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