Кого боевики хотят передать Украине на обмен (СПИСОК)

В “ДНР” и “ЛНР” озвучили список лиц, которых могут передать Украине на обмен.
Списки озвучили представители боевиков Дарья Морозова и Ольга Кобцева.
Последний обмен удерживаемыми между Украиной и террористами состоялся 29 декабря 2019 года. Тогда освободили 81 украинца.
Со стороны группировки “ДНР” список выглядит так:
- Алакоз Александр Федорович 26.07.1991 г.р .;
- Гриненко Николай Николаевич 09.06.1998 г.р .;
- Илюхин Николай Викторович 25.11.1959 г.р .;
- Карась Владимир Владимирович 29.06.1968 г.р .;
- Костев Евгений Игоревич 05.05.1980 г.р .;
- Помеляйко Александр Владимирович 21.09.1986 г.р .;
- Садовский Александр Петрович 12.05.1976 г.р .;
- Шайдов Виктор Анатольевич 27.10.1970 г.р.
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Со стороны группировки ”ЛНР”:
- Желдак В. А.
- Можаев В. В.
- Мироныч С. В.
- Полозов Н. Н.
- Попова А. А.
- Русинов С.В.
- Сливка И. Д.
- Сливка А. Д.
- Табачный А. Е.
- Штиль А. П.
- Яковенко А. А.
Как писали Факты ICTV, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал обмен заложников в ближайшие месяцы.