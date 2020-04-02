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Факты / Украина / Общество

Кого боевики хотят передать Украине на обмен (СПИСОК)

В “ДНР” и “ЛНР” озвучили список лиц, которых могут передать Украине на обмен.

Списки озвучили представители боевиков Дарья Морозова и Ольга Кобцева.

Последний обмен удерживаемыми между Украиной и террористами состоялся 29 декабря 2019 года. Тогда освободили 81 украинца.

Со стороны группировки “ДНР” список выглядит так:

  • Алакоз Александр Федорович 26.07.1991 г.р .;
  • Гриненко Николай Николаевич 09.06.1998 г.р .;
  • Илюхин Николай Викторович 25.11.1959 г.р .;
  • Карась Владимир Владимирович 29.06.1968 г.р .;
  • Костев Евгений Игоревич 05.05.1980 г.р .;
  • Помеляйко Александр Владимирович 21.09.1986 г.р .;
  • Садовский Александр Петрович 12.05.1976 г.р .;
  • Шайдов Виктор Анатольевич 27.10.1970 г.р.

Читайте: Представители “ДНР” и “ЛНР” никогда не станут полноправными участниками ТКК — Ермак

Со стороны группировки ”ЛНР”:

  • Желдак В. А.
  • Можаев В. В.
  • Мироныч С. В.
  • Полозов Н. Н.
  • Попова А. А.
  • Русинов С.В.
  • Сливка И. Д.
  • Сливка А. Д.
  • Табачный А. Е.
  • Штиль А. П.
  • Яковенко А. А.

Как писали Факты ICTV, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал обмен заложников в ближайшие месяцы.

Источник: Радио Свобода

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