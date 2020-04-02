Кого боевики хотят передать Украине на обмен (СПИСОК)

В “ДНР” и “ЛНР” озвучили список лиц, которых могут передать Украине на обмен.

Списки озвучили представители боевиков Дарья Морозова и Ольга Кобцева.

Последний обмен удерживаемыми между Украиной и террористами состоялся 29 декабря 2019 года. Тогда освободили 81 украинца.

Со стороны группировки “ДНР” список выглядит так:

Алакоз Александр Федорович 26.07.1991 г.р .;

Гриненко Николай Николаевич 09.06.1998 г.р .;

Илюхин Николай Викторович 25.11.1959 г.р .;

Карась Владимир Владимирович 29.06.1968 г.р .;

Костев Евгений Игоревич 05.05.1980 г.р .;

Помеляйко Александр Владимирович 21.09.1986 г.р .;

Садовский Александр Петрович 12.05.1976 г.р .;

Шайдов Виктор Анатольевич 27.10.1970 г.р.

Читайте: Представители “ДНР” и “ЛНР” никогда не станут полноправными участниками ТКК — Ермак

Со стороны группировки ”ЛНР”:

Желдак В. А.

Можаев В. В.

Мироныч С. В.

Полозов Н. Н.

Попова А. А.

Русинов С.В.

Сливка И. Д.

Сливка А. Д.

Табачный А. Е.

Штиль А. П.

Яковенко А. А.

Как писали Факты ICTV, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал обмен заложников в ближайшие месяцы.