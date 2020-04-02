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Факты / Украина / Общество

Когда отключат отопление в Киеве — дата

С 5 апреля в столице начнут процесс отключения отопления в жилых домах.

Об этом сообщили в Киевской городской администрации.

— Мы в очередной раз не ждем традиционного 15 апреля для завершения отопительного сезона. Это чтоб киевляне смогли максимально сэкономить средства, — сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

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По данным синоптиков, среднесуточная температура будет выше +8 градусов, что дает основания завершить отопительный сезон.

Из-за карантина отопление уже отключили в школах и садиках Киева.

Как сообщали на Фактах ICTV, столичная власть подготовила 20 тыс. продуктовых наборов для незащищенных слоев населения. Их на время карантина будут разносить волонтеры.

Источник: КГГА

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