По состоянию на утро 1 апреля 2020 года в Украине зафиксировано 794 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией, которая зародилась в китайском городе Ухань.

20 человек умерло, а 13 выздоровели.

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров в течение суток подтверждено 125 положительных результатов ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 51 случай;

Волынская область — 10 случаев;

Днепропетровская область — 10 случаев;

Донецкая область — 7 случаев;

Житомирская область — 6 случаев;

Закарпатская область — 1 случай;

Запорожская область — 19 случаев;

Ивано-Франковская область — 74 случая;

Кировоградская область — 7 случаев;

Киев — 134 случая;

Киевская область — 64 случая;

Львовская область — 11 случаев;

Луганская область — 3 случая;

Одесская область — 14 случаев;

Полтавская область — 5 случаев;

Ровенская область — 19 случаев;

Сумская область — 19 случаев;

Тернопольская область — 106 случаев;

Харьковская область — 1 случай;

Херсонская область — 1 случай;

Хмельницкая область — 6 случаев;

Черновицкая область — 143 случая;

Черкасская область — 54 случая;

Черниговская область — 3 случая.

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