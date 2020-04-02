По состоянию на утро 1 апреля 2020 года в Украине зафиксировано 794 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией, которая зародилась в китайском городе Ухань.
20 человек умерло, а 13 выздоровели.
По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров в течение суток подтверждено 125 положительных результатов ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область — 51 случай;
- Волынская область — 10 случаев;
- Днепропетровская область — 10 случаев;
- Донецкая область — 7 случаев;
- Житомирская область — 6 случаев;
- Закарпатская область — 1 случай;
- Запорожская область — 19 случаев;
- Ивано-Франковская область — 74 случая;
- Кировоградская область — 7 случаев;
- Киев — 134 случая;
- Киевская область — 64 случая;
- Львовская область — 11 случаев;
- Луганская область — 3 случая;
- Одесская область — 14 случаев;
- Полтавская область — 5 случаев;
- Ровенская область — 19 случаев;
- Сумская область — 19 случаев;
- Тернопольская область — 106 случаев;
- Харьковская область — 1 случай;
- Херсонская область — 1 случай;
- Хмельницкая область — 6 случаев;
- Черновицкая область — 143 случая;
- Черкасская область — 54 случая;
- Черниговская область — 3 случая.
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