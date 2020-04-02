PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Инфографика

Коронавирус в Украине: статистика распространения болезни (ОНЛАЙН-КАРТА)

По состоянию на утро 1 апреля 2020 года в Украине зафиксировано 794 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией, которая зародилась в китайском городе Ухань.

20 человек умерло, а 13 выздоровели.

По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров в течение суток подтверждено 125 положительных результатов ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область — 51 случай;
  • Волынская область — 10 случаев;
  • Днепропетровская область — 10 случаев;
  • Донецкая область — 7 случаев;
  • Житомирская область — 6 случаев;
  • Закарпатская область — 1 случай;
  • Запорожская область — 19 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 74 случая;
  • Кировоградская область — 7 случаев;
  • Киев — 134 случая;
  • Киевская область — 64 случая;
  • Львовская область — 11 случаев;
  • Луганская область — 3 случая;
  • Одесская область — 14 случаев;
  • Полтавская область — 5 случаев;
  • Ровенская область — 19 случаев;
  • Сумская область — 19 случаев;
  • Тернопольская область — 106 случаев;
  • Харьковская область — 1 случай;
  • Херсонская область — 1 случай;
  • Хмельницкая область — 6 случаев;
  • Черновицкая область — 143 случая;
  • Черкасская область — 54 случая;
  • Черниговская область — 3 случая.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в онлайне на Фактах ICTV.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка