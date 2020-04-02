PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Кризис и безработица: какие угрозы предстанут перед Украиной после карантина

Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, карантином и глобальной рецессией может вызвать в Украине ряд банкротств и закрытие производств.

Помочь малому и среднему бизнесу государство не может, поскольку больших резервов у страны нет. Максимум, что можно сделать, — это дать кредитные каникулы.

Кроме того, в 2020 году государство должно выплатить более $17 млрд внешнего долга. Поэтому без помощи МВФ Украине не обойтись. Если же договориться с фондом не удастся — то грозит дефолт.

Пока правительство не может рассчитывать на инвестиции и деньги заробитчан, которые ранее перечисляли деньги. Именно поэтому планируется пересмотреть госбюджет, чтобы оперативно отреагировать на угрозы.

Читайте: Экономический кризис: как Украине избежать дефолта и какие потери принесет коронавирус

Однако такая ситуация создает опасные условия для демократии в Украине. Если помощи от МВФ не будет, то в условиях дефолта влияние олигархов станет еще больше.

А сокращение производства и безработица будут усиливать социальную напряженность в обществе. Кроме того, может значительно ухудшиться криминогенная ситуация, что увеличит влияние и расширит возможности силовиков.

А Москва, со своей стороны, будет пытаться заставить легализовать террористов ОРДЛО, признав их только стороной конфликта.

К слову, введение карантина в Украине уже значительно отразилось на экономике. Как коронавирус повлияет на курс валют можно прочитать в нашем материале.

Источник: Ранок у великому місті

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка