Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, карантином и глобальной рецессией может вызвать в Украине ряд банкротств и закрытие производств.

Помочь малому и среднему бизнесу государство не может, поскольку больших резервов у страны нет. Максимум, что можно сделать, — это дать кредитные каникулы.

Кроме того, в 2020 году государство должно выплатить более $17 млрд внешнего долга. Поэтому без помощи МВФ Украине не обойтись. Если же договориться с фондом не удастся — то грозит дефолт.

Пока правительство не может рассчитывать на инвестиции и деньги заробитчан, которые ранее перечисляли деньги. Именно поэтому планируется пересмотреть госбюджет, чтобы оперативно отреагировать на угрозы.

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Однако такая ситуация создает опасные условия для демократии в Украине. Если помощи от МВФ не будет, то в условиях дефолта влияние олигархов станет еще больше.

А сокращение производства и безработица будут усиливать социальную напряженность в обществе. Кроме того, может значительно ухудшиться криминогенная ситуация, что увеличит влияние и расширит возможности силовиков.

А Москва, со своей стороны, будет пытаться заставить легализовать террористов ОРДЛО, признав их только стороной конфликта.

К слову, введение карантина в Украине уже значительно отразилось на экономике. Как коронавирус повлияет на курс валют можно прочитать в нашем материале.