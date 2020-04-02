Минздрав будет рекомендовать ограничить ритуал прощания с умершими от Covid-19 для предотвращения распространения вируса.
— ВОЗ не рекомендует никаких особых правил для захоронения умерших от коронавируса, но мы разработали определенную инструкцию, которая войдет в нормативно-правовой акт Минздрава, где четко будет показано, как на каждом этапе захоронения не допустить возможного инфицирования, — сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
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Он также отметил, что наибольший риск при захоронении имеют ритуальные обряды, во время которых возможны прощальные поцелуи и скопления людей.
Поэтому Минздрав будет рекомендовать сократить время и количество людей, которые хотят попращаться с человеком.
Ранее Факты ICTV писали, что умерших от коронавируса киевлян будут хоронить в специальных мешках.