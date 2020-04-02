Минздрав утвердил единый протокол лечения больных Covid-19 (ДОКУМЕНТ)

Минздрав утвердил единый государственный протокол лечения больных Covid-19.

Отныне украинские медики будут лечить тех, кто заболел коронавирусом, по четкому алгоритму.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, при формировании инструкции использовали опыт стран, которые имеют наработки в борьбе с вирусом.

— К сожалению, от этого вируса нет прививки или лекарств… Но многие страны, которые столкнулись с этим невидимым врагом раньше Украины, уже имеют эффективные наработки в борьбе с болезнью, вызванной новым коронавирусом, — отметил Максим Степанов.

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Как отметил Степанов, также было принято решение о повышении оплаты труда медикам, задействованных в лечении пациентов с Covid-19.

Протокол лікування хворих на Covid-19

Напомним, ранее мы писали о том, сколько стоит лечение одного больного коронавирусом.