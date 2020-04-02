На Закарпатье зарегистрировали 23 случая коронавируса

23 случая заболевания коронавирусом зафиксировали на Закарпатье.
Об этом сообщил и.о. главы Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко у себя в Facebook.
— Закарпатский областной лабораторный центр в городе Ужгород верифицирован референс лабораторией Минздрава Украины в Киеве. Ми теперь может проводить тестирование методом ПЦР и выявлять коронавирус, — пишет он.
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Сейчас лабораторным центром подтвержден коронавирус в 23 закарпатцев:
- 19 человек — это контактные лица жительницы Мукачево, в которой первой подтвердили Covid-19;
- двое — жители Тячевского района;
- один человек из Ужгорода.
Состояние всех пациентов — удовлетворительное. Два человека находятся на лечении в областной инфекционной больницы в Ужгороде, остальные лечатся дома под наблюдением медиков.
Как писали Факты ICTV, 85% людей, умерших от Covid-19 в Украине были старше 50-ти лет.
У них были тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, болезни почек, легких и другие сопутствующие болезни.
Источник: Алексей Гетьманенко