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Факты / Украина / Общество

На Закарпатье зарегистрировали 23 случая коронавируса

23 случая заболевания коронавирусом зафиксировали на Закарпатье.

Об этом сообщил и.о. главы Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко у себя в Facebook.

— Закарпатский областной лабораторный центр в городе Ужгород верифицирован референс лабораторией Минздрава Украины в Киеве. Ми теперь может проводить тестирование методом ПЦР и выявлять коронавирус, — пишет он.

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Сейчас лабораторным центром подтвержден коронавирус в 23 закарпатцев:

  • 19 человек — это контактные лица жительницы Мукачево, в которой первой подтвердили Covid-19;
  • двое — жители Тячевского района;
  • один человек из Ужгорода.

Состояние всех пациентов — удовлетворительное. Два человека находятся на лечении в областной инфекционной больницы в Ужгороде, остальные лечатся дома под наблюдением медиков.

Как писали Факты ICTV, 85% людей, умерших от Covid-19 в Украине были старше 50-ти лет.

У них были тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, болезни почек, легких и другие сопутствующие болезни.

Источник: Алексей Гетьманенко

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