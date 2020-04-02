Национальный банк Украины на 2 апреля установил официальный курс доллара на уровне 27,75 грн, что на 13 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Курс евро Нацбанк установил на уровне 30,32 грн. Это на 7 копеек больше по сравнению с предыдущим днем.

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Курс валют в Украине от НБУ на 02.04:

1 доллар США — 27,75 грн;

1 евро — 30,32 грн;

1 польский злотый — 6,64;

10 российских рублей — 3,52 грн.

К слову, ранее Кабмин ухудшил макропрогноз на 2020 год. По его прогнозам, среднегодовой курс гривны будет колебаться на уровне 29,5 грн/$1.