Никто не избежит наказания: Офис Зеленского о записях с братом Ермака

Офис президента отреагировал на общественный резонанс вокруг видеозаписей, на которых фигурирует брат главы ОП Андрея Ермака — Денис.

В сообщении отмечается, что так называемые “пленки Ермака» не имеют отношения к реальной жизни, однако все равно должны быть проверены.

— Все изложенные факты должны быть тщательно проверены — так же, как и источники появления пленок и то, кто и с какой целью заказывал слежения, — говорится в заявлении.

По данным ОП, никто из людей, чьи фамилии упоминаются в видео, не был назначен на должности, которые обсуждались.

В заявлении указано, что по данному факту возбуждено два отдельных уголовных производства — по заявлениям народного депутата Гео Лероса и руководителя ОП Андрея Ермака. Служба безопасности Украины проводит допросы брата главы ОП и нардепа.

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НАБУ открыло дело по заявлению народного депутата, ГБР — по заявлению руководителя ОП.

Офис Президента ждет официальных результатов расследования от правоохранителей.

— Никто не избежит наказания за противоправные действия, однако и обвинять кого-либо из сторон до официальных результатов расследования было бы опрометчиво, — отметили в Офисе.

Напомним, украинский режиссер и народный депутат от Слуги народа Гео Лерос опубликовал видео, на которых брат главы ОП Андрея Ермака Денис якобы решает вопрос назначения людей на госдолжности.