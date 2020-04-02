Петиция о возвращении Супрун в Минздрав набрала 25 тыс. голосов

Опубликованная на сайте президента Украины петиция о возвращении Ульяны Супрун на должность министра здравоохранения Украины набрала более 25 тыс. подписей.

Согласно данным на сайте главы государства, по состоянию на 2 апреля собрано уже 27 413 подписей.

Автором петиции выступила Елена Лосик.

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— В то время, когда Украина стоит на пороге эпидемии Covid-19, мы, как никогда, требуем на должности министра здравоохранения специалиста своего дела. Такого уровня, как бывший министр — Ульяна Супрун.

Наша медицина, безусловно, была бы в гораздо лучшем состоянии, если бы новое правительство не блокировало продолжение медицинской реформы, начатой Супрун. Это время, к сожалению, упущено. Но сейчас, во время опасного вызова, мы должны требовать у власти возвращения Ульяны Супрун в кресло министра, — говорится в тексте петиции.