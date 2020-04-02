PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Петиция о возвращении Супрун в Минздрав набрала 25 тыс. голосов

Опубликованная на сайте президента Украины петиция о возвращении Ульяны Супрун на должность министра здравоохранения Украины набрала более 25 тыс. подписей.

Согласно данным на сайте главы государства, по состоянию на 2 апреля собрано уже 27 413 подписей.

Автором петиции выступила Елена Лосик.

Читайте: Сохраняйте спокойствие и помогайте друг другу — Супрун дала советы на время пандемии

— В то время, когда Украина стоит на пороге эпидемии Covid-19, мы, как никогда, требуем на должности министра здравоохранения специалиста своего дела. Такого уровня, как бывший министр — Ульяна Супрун.

Наша медицина, безусловно, была бы в гораздо лучшем состоянии, если бы новое правительство не блокировало продолжение медицинской реформы, начатой Супрун. Это время, к сожалению, упущено. Но сейчас, во время опасного вызова, мы должны требовать у власти возвращения Ульяны Супрун в кресло министра, — говорится в тексте петиции.

Сейчас сбор подписей завершен, петиция находится на рассмотрении у Владимира Зеленского.

Напомним, 30 марта со второй попытки Верховная Рада назначила министром здравоохранения Максима Степанова.

За соответствующее решение проголосовали 246 депутатов. В этот же день депутаты уволили предыдущего главу Минздрава Илью Емца, который проработал на упомянутом посту не более одного месяца.

Источник: Офис президента

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка