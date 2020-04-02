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Факты / Украина

Скрыли случаи коронавируса: СБУ открыла дело против Евролаб

В помещениях ООО Евролаб 1 апреля были проведены обыски в рамках уголовного производства Службы безопасности Украины.

Правоохранители проверяют возможное совершение должностными лицами ООО Евролаб действий, направленных на распространение эпидемии коронавируса в Украине и причинения вреда здоровью граждан.

Речь идет об умышленном сокрытии от госорганов информации о положительных результатах тестов на коронавирус у отдельных лиц.

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Во время обысков работники СБУ изъяли необходимые для следствия документы и информацию, которая будет обработана с привлечением специалистов Министерства здравоохранения Украины.

Напомним, в Киеве работники частной медицинской клиники не уведомили Министерство здравоохранения и Центр общественного здоровья о больном коронавирусом пациенте.

По данному факту прокуратура города Киева инициировала проведение досудебного расследования.

Источник: СБУ

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