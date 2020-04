РФ блокирует транзит в Украину медицинских товаров для борьбы с Covid-19

Российские власти уже больше недели блокируют транзит через свою территорию гуманитарного груза для Украины, необходимого для борьбы с коронавирусом.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

Читайте: При содействии МИД в Украину вернулись почти 145 тыс. человек

Божок подчеркнул, что это и есть “истинное лицо Путина и кремлевского режима”.

@UN #USA @realDonaldTrump @StateDept #NYC should be aware that for more than a week now #Russia blocks transit through its territory of humanitarian convoys with medical goods directed to #Ukraine for fighting #COVID2019. This is the real face of #Putin and #Kremlin regime. https://t.co/IheVDlKsDo

— Yehor Bozhok (@YehorBozhok) April 1, 2020