Сколько стоит лечение одного больного Covid-19

Украинские медики подсчитали, что лечение пациента, больного коронавирусом Covid-19 обходится примерно 5-10 тыс. грн.

Об этом сказал главный врач Ивано-Франковской центральной городской клинической больницы Тарас Масляк.

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— Мы в нашем заведении подсчитали, что стоимость лечения пациента, больного Covid-19, составляет от 5 до 10 тысяч гривен, — заявил Масляк.

Напомним, медицинская помощь пациентам с коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями предоставляется бесплатно.