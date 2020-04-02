Смерть роженицы в Ивано-Франковске: у ребенка коронавируса нет

У ребенка роженицы, которая умерла в Ивано-Франковском областном роддоме 30 марта и у которой лабораторно подтвердили коронавирусное заболевание, не выявили Covid-19.

Об этом в эфире Громадского сообщил главный санитарный государственный врач в Ивано-Франковской области Руслан Савчук.

— У ребенка результат отрицательный, ребенок родился здоровым — 2,5 килограмма. Мы взяли мазок на исследования ПЦР-диагностики и там результат отрицательный, — рассказал Савчук.

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Напомним, об инфицировании коронавирусом женщины, умершей во время родов, стало известно 1 апреля.

Впоследствии директор департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимир Чемный заявил, что с инфицированной коронавирусом женщиной контактировали один врач и одна акушерка, у которых также обнаружили коронавирус.