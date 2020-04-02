В Днепре выкопали 600 могил для возможных жертв коронавируса – Филатов

На территории кладбищ Днепра выкопано 600 могил под возможное захоронение умерших от коронавируса.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

— Для тех, кому не доходит. Мы готовимся к худшему. На территории городских кладбищ выкопано не 400, а уже 600 могил под возможное захоронение умерших от коронавируса. Для хранения тел закуплена тысяча плотных пластиковых мешков, — написал мэр.

По словам Филатова, все сотрудники моргов обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, а в ближайшее время будет запрещено проведение вскрытия умерших с подверженным коронавирусом или подозрением на него.

Читайте: В Днепре закроют все парки до конца карантина

Также мэр добавил, что выдача тел из моргов умерших будет производится в закрытых гробах.

— Тела в герметичных мешках и подвергнуты дезинфекции. На похоронах нельзя присутствовать более чем по одному лицу на территории в 10 квадратных метров, — написал он.

Напомним, по состоянию на 2 апреля в Днепропетровской области зафиксировано 10 случаев заболевания коронавирусом.