В Херсоне подтвердили первый случай коронавируса, город закрывают на карантин

В Херсоне подтвердили первый случай заражения коронавируса. Власти приняли решение закрыть город на карантин.

Об этом сообщил первый заместитель мэра Херсона Игорь Козаков.

С 0.00 2 апреля на въездах и выездах из Херсона будет установлено пять блокпостов.

По словам Козакова, первый заболевший коронавирусом — это 42-летний житель Херсона, который поступил в больницу с пневмонией.

1 апреля в 16.00 факт заражения подтвердил второй развернутый тест на коронавирус.

По его информации, всю семью больного отправили на обсервацию. В подъезде их дома проведут дезинфекцию.

Напомним, 29 марта в Херсонской области мужчина с сердечной недостаточностью умер в районной больнице. Быстрый тест на коронавирус дал положительный результат.