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Факты / Украина

В Киеве разнесут бедным 20 тыс. продуктовых наборов – Кличко

Единый координационный центр при КГГА подготовил 20 тыс. продуктовых наборов для незащищенных слоев населения.

Помощь всем, кто нуждается в этом, разнесут на следующей неделе социальные работники, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

— Перед началом ограничений киевлян, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, было почти 70 тыс. В новых реалиях их может стать гораздо больше. Город их не оставит в беде и будет помогать, — сказал Кличко.

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К слову, сервис доставки продуктов Zakaz.ua в апреле обещает доставить 1 тыс. продуктовых наборов пожилым киевлянам. В продуктовый набор будет входить самое необходимое: хлеб, крупы, масло, молочные и мясные продукты, сладости, овощи, фрукты, а также средства личной гигиены.

Напомним, ранее Кличко заявил, что столичные рынки возобновят работу при условии улучшения эпидемиологической ситуации.

Фото: Dreamstime

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