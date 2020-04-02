В Киевской области тяжелобольному с Covid-19 отказали в госпитализации

В Борисполе мужчина долгое время находился на самоизоляции после контакта с больной Covid-19 матерью и был под круглосуточным наблюдением врачей.

Об этом сообщил директор Бориспольского городского центра первичной медико-санитарной помощи Евгений Черенок.

Он рассказал, что когда мужчине стало хуже, было принято решение о госпитализации его на стационар.

Сначала в госпитализации отказала Белоцерковская больница №3, хотя ранее главврач давал согласие. Причиной послужило то, что пациент прописан в городе Киеве, а значит, его должны доставить в одну из семи киевский больниц, которые принимают больных коронавирусом.

Впрочем, отмечает Черенок, сначала возникли трудности с транспортировкой больного: у медиков скорой не было средств индивидуальной защиты.

Кроме того, в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф (ЭМП) требовали от пациента направление и лабораторное подтверждение инфицирования. Поиском справок занимались сами врачи, которые следили за мужчиной.

Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать и последние новости

Согласие на госпитализацию дала Киевская клиническая больница №9.

Переговоры между медиками и сбор необходимых бумаг занят несколько часов, однако результата никакого не дал.

— Дежурный врач инфекционного отделения КГКБ №9 отказал в госпитализации (хотя он сам согласовал по телефону госпитализацию после описания врачом ЦПМСП клиники пациента и показателей сатурации). Как я понял, врач принимает пациентов только с сатурацией менее 92 (хотя по приказу №722 менее 93), – написал Черенок.

В результате чего пациента вернули домой на самоизоляцию, хотя по приказу Минздрава Украины он подпадал под клинические критерии госпитализации.

Сатурация — уровень кислорода в крови.

Ранее Факты ICTV писали, что по состоянию на 12.00 2 апреля в Киеве зафиксирован 161 больной коронавирусом. За сутки подтверждено 29 новых случаев заражения. Один человек умер — это 70-летний мужчина.