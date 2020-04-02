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Факты / Украина / Общество

В Виннице первый пациент выздоровел после коронавируса

Первый больной коронавирусом выздоровел в Виннице.

Об этом сообщил городской голова Сергей Моргунов.

Излечился 32-летний житель Винницы, у которого симптомы коронавирусной болезни появились после путешествия по странам Европы.

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— Мужчину выписали из 1-й городской больницы. ПЦР-тест показал отрицательный результат, — заявил он.

Винничанин согласился пойти на самоизоляцию дома.

Напомним, Подольский Центр онкологии в Виннице закрыли. Врач учреждения заразился коронавирусом. Также не работает один из роддомов. Таким образом, две больницы города закрыты на карантин.

Источник: Сергей Моргунов

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