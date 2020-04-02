В Виннице первый пациент выздоровел после коронавируса

Первый больной коронавирусом выздоровел в Виннице.
Об этом сообщил городской голова Сергей Моргунов.
Излечился 32-летний житель Винницы, у которого симптомы коронавирусной болезни появились после путешествия по странам Европы.
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— Мужчину выписали из 1-й городской больницы. ПЦР-тест показал отрицательный результат, — заявил он.
Винничанин согласился пойти на самоизоляцию дома.
Напомним, Подольский Центр онкологии в Виннице закрыли. Врач учреждения заразился коронавирусом. Также не работает один из роддомов. Таким образом, две больницы города закрыты на карантин.
Источник: Сергей Моргунов