PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В ВСУ зафиксирован первый случай коронавируса, заболел врач госпиталя

В Вооруженных силах Украины зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом.

Covid-19 был подтвержден у врача Хмельницкого военного госпиталя.

— Сотрудник ВСУ, врач Хмельницкого военного госпиталя, с конца марта текущего года находилась на амбулаторном лечении по поводу ОРЗ. 1.04.2020 года после ухудшения состояния госпитализирована в Хмельницкую инфекционную больницу с диагнозом – пневмония, — говорится в сообщении.

Читайте: 130 военных находятся в самоизоляции из-за коронавируса

1 апреля с помощью ПЦР-теста у врача был диагностирован коронавирус. Больная получает лечение согласно протоколам Минздрава, ее состояние удовлетворительное. В местах пребывания врача проведена дезинфекция.

В госпитале определен 10 контактных лиц. Все они осмотрены и направлены на самоизоляцию.

Всего в ВСУ на изоляции находится 140 человек.

Ранее Министерство обороны призывало граждан участвовать в борьбе с пандемией коронавируса в Украине. В ведомстве ищут специалистов для медицинской службы Вооруженных Сил.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка