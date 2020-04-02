В ВСУ зафиксирован первый случай коронавируса, заболел врач госпиталя

В Вооруженных силах Украины зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом.

Covid-19 был подтвержден у врача Хмельницкого военного госпиталя.

— Сотрудник ВСУ, врач Хмельницкого военного госпиталя, с конца марта текущего года находилась на амбулаторном лечении по поводу ОРЗ. 1.04.2020 года после ухудшения состояния госпитализирована в Хмельницкую инфекционную больницу с диагнозом – пневмония, — говорится в сообщении.

Читайте: 130 военных находятся в самоизоляции из-за коронавируса

1 апреля с помощью ПЦР-теста у врача был диагностирован коронавирус. Больная получает лечение согласно протоколам Минздрава, ее состояние удовлетворительное. В местах пребывания врача проведена дезинфекция.

В госпитале определен 10 контактных лиц. Все они осмотрены и направлены на самоизоляцию.

Всего в ВСУ на изоляции находится 140 человек.

Ранее Министерство обороны призывало граждан участвовать в борьбе с пандемией коронавируса в Украине. В ведомстве ищут специалистов для медицинской службы Вооруженных Сил.