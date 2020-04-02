Украина запретила экспорт гречки до 1 июля

Кабинет министров Украины ввел запрет экспорта гречки до 1 июля.
Соответствующее постановление Правительство приняло 2 апреля на внеочередном заседании.
— Запрет является временной мерой, необходимой для защиты внутреннего рынка, — заявляют в Минэкономики.
Министерство призывает украинские аграрные предприятия увеличивать посевные площади под гречихой.
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Свои границы для экспорта гречки временно закрыли Беларусь, Россия и Казахстан.
Напомним, за незаконный вывоз за границу товаров противоэпидемического назначения в Украине предусмотрена уголовная ответственность. Вывоз товаров в крупном размере будет наказываться лишением свободы до трех лет.
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