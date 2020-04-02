Украинцы перестали массово скупать гречку и сахар

Ажиотажный спрос на продукты, который наблюдался две последние недели, остановился.
Об этом сообщил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий.
Объемы реализации постепенно снижаются, торговые сети пополняют свои запасы.
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За последнюю неделю большая реализация снизилась по:
- сахару (-27%);
- салу (-30%);
- сливочном масле (-50%).
Снизился спрос на топ-3 из продуктов, вокруг которых продолжается дискуссия:
- гречка (-17%);
- мука (10%);
- лук (-22%).
Как писали Факты ICTV, в супермаркетах АТБ сняли все ограничения на покупку товаров в одни руки. Они были введены ранее, как мера против спекулянтов.
Источник: Тарас Высоцкий