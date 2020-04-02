Украинцы перестали массово скупать гречку и сахар

Ажиотажный спрос на продукты, который наблюдался две последние недели, остановился.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Тарас Высоцкий.

Объемы реализации постепенно снижаются, торговые сети пополняют свои запасы.

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За последнюю неделю большая реализация снизилась по:

сахару (-27%);

салу (-30%);

сливочном масле (-50%).

Снизился спрос на топ-3 из продуктов, вокруг которых продолжается дискуссия:

гречка (-17%);

мука (10%);

лук (-22%).

Как писали Факты ICTV, в супермаркетах АТБ сняли все ограничения на покупку товаров в одни руки. Они были введены ранее, как мера против спекулянтов.

Источник: Тарас Высоцкий