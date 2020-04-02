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Факты / Украина

В Украине зафиксировали 804 случая коронавируса, 20 из них — летальные

По состоянию на 10.00 2 апреля в Украине зафиксировали 804 случаев инфицирования коронавирусом.

20 человек с коронавирусом умерли, 13 – выздоровели.

За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.

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Среди больных 398 человек госпитализированы, а остальные лечатся амбулаторно.

Также среди инфицированных 20 детей и 26 медиков.

  • Винницкая область — 51 случай;
  • Волынская область — 10 случаев;
  • Днепропетровская область — 10 случаев;
  • Донецкая область — 7 случаев;
  • Житомирская область — 6 случаев;
  • Закарпатская область — 1 случай;
  • Запорожская область — 19 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 74 случая;
  • Кировоградская область — 7 случаев;
  • г. Киев — 160 случаев;
  • Киевская область — 64 случая;
  • Львовская область — 11 случаев;
  • Луганская область — 3 случая;
  • Одесская область — 14 случаев;
  • Полтавская область — 5 случаев;
  • Ровенская область — 19 случаев;
  • Сумская область — 26 случаев;
  • Тернопольская область — 106 случаев;
  • Харьковская область — 1 случай;
  • Херсонская область — 4 случая;
  • Хмельницкая область — 6 случаев;
  • Черновицкая область — 143 случая;
  • Черкасская область — 54 случая;
  • Черниговская область — 3 случая.

Ранее Факты ICTV писали, что по состоянию на 2 апреля в мире коронавирусом инфицировано 937 170 человек. Из них выздоровели 193 770 человек, а 47 235 пациентов умерли. Недавно США заняли первое место среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев — 216 515 больных, из которых 5 119 умерли.

На втором месте сейчас Италия, где коронавирусом заразились 110 574 человека, умерло – 13 155.

 

 

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