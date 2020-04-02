По состоянию на 10.00 2 апреля в Украине зафиксировали 804 случаев инфицирования коронавирусом.
20 человек с коронавирусом умерли, 13 – выздоровели.
За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.
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Среди больных 398 человек госпитализированы, а остальные лечатся амбулаторно.
Также среди инфицированных 20 детей и 26 медиков.
- Винницкая область — 51 случай;
- Волынская область — 10 случаев;
- Днепропетровская область — 10 случаев;
- Донецкая область — 7 случаев;
- Житомирская область — 6 случаев;
- Закарпатская область — 1 случай;
- Запорожская область — 19 случаев;
- Ивано-Франковская область — 74 случая;
- Кировоградская область — 7 случаев;
- г. Киев — 160 случаев;
- Киевская область — 64 случая;
- Львовская область — 11 случаев;
- Луганская область — 3 случая;
- Одесская область — 14 случаев;
- Полтавская область — 5 случаев;
- Ровенская область — 19 случаев;
- Сумская область — 26 случаев;
- Тернопольская область — 106 случаев;
- Харьковская область — 1 случай;
- Херсонская область — 4 случая;
- Хмельницкая область — 6 случаев;
- Черновицкая область — 143 случая;
- Черкасская область — 54 случая;
- Черниговская область — 3 случая.
Ранее Факты ICTV писали, что по состоянию на 2 апреля в мире коронавирусом инфицировано 937 170 человек. Из них выздоровели 193 770 человек, а 47 235 пациентов умерли. Недавно США заняли первое место среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев — 216 515 больных, из которых 5 119 умерли.
На втором месте сейчас Италия, где коронавирусом заразились 110 574 человека, умерло – 13 155.