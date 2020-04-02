По состоянию на 10.00 2 апреля в Украине зафиксировали 804 случаев инфицирования коронавирусом.

20 человек с коронавирусом умерли, 13 – выздоровели.

За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.

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Среди больных 398 человек госпитализированы, а остальные лечатся амбулаторно.

Также среди инфицированных 20 детей и 26 медиков.

Винницкая область — 51 случай;

Волынская область — 10 случаев;

Днепропетровская область — 10 случаев;

Донецкая область — 7 случаев;

Житомирская область — 6 случаев;

Закарпатская область — 1 случай;

Запорожская область — 19 случаев;

Ивано-Франковская область — 74 случая;

Кировоградская область — 7 случаев;

г. Киев — 160 случаев;

Киевская область — 64 случая;

Львовская область — 11 случаев;

Луганская область — 3 случая;

Одесская область — 14 случаев;

Полтавская область — 5 случаев;

Ровенская область — 19 случаев;

Сумская область — 26 случаев;

Тернопольская область — 106 случаев;

Харьковская область — 1 случай;

Херсонская область — 4 случая;

Хмельницкая область — 6 случаев;

Черновицкая область — 143 случая;

Черкасская область — 54 случая;

Черниговская область — 3 случая.

Ранее Факты ICTV писали, что по состоянию на 2 апреля в мире коронавирусом инфицировано 937 170 человек. Из них выздоровели 193 770 человек, а 47 235 пациентов умерли. Недавно США заняли первое место среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев — 216 515 больных, из которых 5 119 умерли.

На втором месте сейчас Италия, где коронавирусом заразились 110 574 человека, умерло – 13 155.