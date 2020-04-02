В Украине запустят серийное производство тестов на Covid-19

Украинские производители тестов на Сovid-19 готовы на следующей неделе наладить их серийное производство.

— Мы работали и с Институтом молекулярной биологии, и с другими производителями отечественных тестов. Думаю, на следующей неделе у нас будет серийное производство тестов и будут их поставки тестов в лаборатории. Мы спокойно обеспечим всех нуждающихся в лабораторных исследованиях, — сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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Он добавил, что Минздрав наладил сотрудничество с частными лабораториями, которые готовы предоставить свои пункты забора биоматериала во избежание дополнительной нагрузки на медучреждения страны.

Ранее Факты ICTV писали, что по состоянию на 10.00 2 апреля в Украине зафиксировали 804 случая инфицирования коронавирусом. 20 человек с коронавирусом умерли, 13 – выздоровели.