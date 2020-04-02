В украинской армии зафиксировали второй случай Covid-19

В украинской армии коронавирусом заболели два человека.
2 апреля зарегистрировали новый случай заражения Covid-19. Заболел один из военнослужащих Киевского гарнизона, который был на самоизоляции с 23 марта.
Ранее он контактировал с больным коронавирусом.
Сейчас состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное, он лечится в домашних условиях и находится под наблюдением врачей.
Также на самоизоляцию отправили двоих военнослужащих, которые контактировали с больным.
Напомним, в Вооруженных силах Украины зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом.
Covid-19 был подтвержден у врача Хмельницкого военного госпиталя.
Источник: ВСУ