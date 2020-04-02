Записи Лероса: партия Слуга народа прокомментировала ситуацию

Партия Слуга народа прокомментировала ситуацию относительно обнародованных записей Гео Леросом.

— Наша политическая сила шла на досрочные парламентские выборы с теми же намерениями, что и президент Владимир Зеленский, — побороть коррупцию и ложь чиновников. Путь к этому — нулевая толерантность к любым коррупционным действиям и лжи, из каких бы кабинетов она не выходила, — говорится в сообщении партии.

По словам партии, она заинтересована в объективном расследовании всех обстоятельств ситуации вокруг упомянутых записей.

— Мы призываем правоохранительные и антикоррупционные органы Украины провести тщательное расследование, которое должно установить, были ли факты коррупции, а если были, то какой вред и какие именно лица нанесли государству. Следствие также должно установить, кто осуществлял записи и какие мотивы были у этих людей.

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Также партия подчеркнула недопустимость любого давления во время следствия участников этой ситуации со стороны правоохранительных и антикоррупционных органов, должностных лиц органов государственной власти.

— Следствие должно быть объективным, беспристрастным и должно предоставить окончательные ответы, которые сегодня есть у народных депутатов, общественности и всего украинского народа.

Напомним, украинский режиссер и народный депутат от Слуги народа Гео Лерос опубликовал видео, на которых брат главы ОП Андрея Ермака Денис якобы решает вопрос назначения людей на госдолжности.

Источник: Слуга народа