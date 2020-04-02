Загружена лаборатория: почему в Харькове до сих пор один случай коронавируса

По состоянию на утро 2 апреля в Харьковской области один лабораторно подтвержденный случай заболевания Covid-19 и 12 подозрений на инфицирование коронавирусом.

По словам председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера, город долго ждет результаты подозрений на Covid-19 от Киева.

— Загружена лаборатория, и три дня мы уже не можем получить точно один случай, который нашел свое подтверждение в подозрении у нас. Установленное ​​подозрение — это не просто человек что-то чувствует, а это реально подтвержденный тест, но на уровне Харькова.

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На уровне Харькова мы получаем этот тест, и мы направляем эти биологические образцы в Киев. И только после того, как Киев устанавливает, что действительно есть заражение коронавирусом, мы фиксируем как подтвержденный случай. На сегодняшний день, еще раз подчеркиваю, у нас подтвержден один случай, — сказал он.

Напомним, в Харьковской области полиция установила местонахождение 10 человек, прибывших из-за рубежа и нарушивших самоизоляцию.