Житель Тернополя заболел Covid-19 на 17-й день после приезда из-за границы

В 55-летнего жителя города Тернополя обнаружили коронавирус после окончания срока обсервации.
Мужчина вернулся домой из Словакии и прошел обязательную самоизоляцию дома, однако симптомы болезни появились на 17 день. С больными коронавирусом пациентами он не контактировал.
Об этом сообщил мэр Тернополя Сергей Надал.
Мужчина находится в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи. Медики оценивают состояние пациента как средней тяжести.
В Тернопольской области по состоянию на 2 апреля зафиксировано 111 случаев инфицирования.
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Ранее Факты ICTV писали, что по состоянию на 2 апреля в мире коронавирусом инфицировано 937 170 человек. Из них выздоровели 193 770 человек, а 47 235 пациентов умерли. Недавно США заняли первое место среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев — 216 515 больных, из которых 5 119 умерли.
На втором месте сейчас Италия, где коронавирусом заразились 110 574 человека, умерло – 13 155.