Антикризисный закон не освобождает от уплаты аренды

Закон, который приняли депутаты для борьбы с коронавируcом 30 марта, содержит измененную норму о необходимости оплаты аренды имущества во время карантина.

Согласно опубликованному в газете Голос Украины №62 тексту закона, переходные положения Гражданского кодекса Украины дополняются пунктом 14 — закон закрепляет, что на время карантина арендаторы могут быть освобождены от платы за пользование имуществом в случае, если они не могли пользоваться им по обстоятельствам, не зависящим от них.

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При этом в тексте проекта закона №3275, размещенном на сайте Верховной Рады, указано — “арендатор освобождается от платы за пользование имуществом в соответствии с нормами Гражданского кодекса”.

Таким образом, опубликованый в Голосе Украины закон не освобождает арендаторов от уплаты аренды на время карантина, однако предоставляет такую ​​возможность.

Как писали Факты ICTV, закон №3275 предусматривает доплату в размере до 300% заработной платы медицинским и другим работникам, которые задействованы в борьбе с коронавирусом.