Денисова просит власти Таиланда помиловать украинцев, уязвимых к коронавирусу

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит власти Таиланда о содействии в защите прав украинцев, отбывающих наказание в тайских тюрьмах.

Омбудсмен призвала власти обеспечить надлежащие условия содержания украинцев в связи с распространением коронавируса.

— Обращаюсь к главному омбудсмену Королевства Таиланд Виддхавате Раджатануне с просьбой обеспечить соблюдение прав граждан Украины, а именно обеспечить надлежащими условиями содержания, индивидуальными средствами защиты, качественным питанием, питьевой водой, а также необходимой медицинской помощью и лекарственными препаратами на случай заболевания коронавирусной инфекцией, — говорится в сообщении.

В исправительных учреждениях Таиланда находится 21 украинец.