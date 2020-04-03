PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Денисова просит власти Таиланда помиловать украинцев, уязвимых к коронавирусу

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит власти Таиланда о содействии в защите прав украинцев, отбывающих наказание в тайских тюрьмах.

Омбудсмен призвала власти обеспечить надлежащие условия содержания украинцев в связи с распространением коронавируса.

— Обращаюсь к главному омбудсмену Королевства Таиланд Виддхавате Раджатануне с просьбой обеспечить соблюдение прав граждан Украины, а именно обеспечить надлежащими условиями содержания, индивидуальными средствами защиты, качественным питанием, питьевой водой, а также необходимой медицинской помощью и лекарственными препаратами на случай заболевания коронавирусной инфекцией, — говорится в сообщении.

В исправительных учреждениях Таиланда находится 21 украинец.

— Обращаюсь с просьбой рассмотреть возможность королевского помилования украинцев, которые являются уязвимыми к заболеванию и стали на путь исправления, имеют высокий поведенческий статус и сейчас не представляют общественной опасности для окружающих, — написала она.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка