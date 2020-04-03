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Факты / Украина / Политика

Гео Лерос пришел на допрос в ГБР

Народный депутат от Слуги народа Гео Лерос пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом сообщил адвокат Лероса Маси Найем в Facebook

— Мы прибыли на допрос, на который нас позвали повесткой по уголовному производству по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) УК. Так было указано в повестке.

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По словам адвоката, вчера объединили уголовные производства и поэтому добавили следующие статьи: 328 (разглашение гостайны), 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля) и ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УК.

Найем добавил, что они начали допрос и во время него заявили ходатайство о переносе допроса на основании порядка осуществления вызова в уголовном производстве.

Напомним, украинский режиссер и народный депутат от Слуги народа Гео Лерос опубликовал видео, на которых брат главы ОП Андрея Ермака Денис якобы решает вопрос назначения людей на госдолжности.

В то же время Андрей Ермак заявил, что намерен обратиться в СБУ и ГБР.

Впоследствии СБУ вызвала Лероса на допрос, однако он отказался принимать повестку лично.

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