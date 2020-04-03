Кто подлежит обязательной обсервации — список постановления об усилении карантина

Обязательной госпитализации в обсерваторы (изоляторы), которые определяются ОГА и КГГА, согласно постановлению правительства №255 от 2 апреля, подлежат:

Лица, которые заявили о добровольной госпитализации в обсерваторы из-за невозможности соблюдения требований самоизоляции.

Те, кто дважды нарушил условия самоизоляции.

Лица, имевшие контакт с больными, или имеют признаки инфицирования Covid-19 и отказываются от медицинского обследования по направлению врача.

Лица, которые пересекают государственную границу (кроме работников диппредставительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей; водителей и членов экипажа грузового транспорта, членов экипажей воздушных, морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным коронавирусом.

Люди, которые въезжают с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма через контрольные пункты въезда на ВОТ и выезда из нее (кроме сотрудников Миссии Красного Креста, сотрудников аккредитованных в Украине дипломатических миссий, в том числе тех, которые проводят мониторинг ситуации и доставку гуманитарной помощи населению, проживающему в ОРДЛО и Крыму, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным Covid-19).

В документе также отмечается, что перечень работников дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, которые не подлежат обязательной госпитализации в обсерваторы (изоляторы), определяется Министерством иностранных дел.

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Кроме того, дети до 12 лет подлежат обсервации вместе с одним из родителей, усыновителей, опекунов, приемных родителей, родителей-воспитателей, других лиц в соответствии с законом.

Человек с признаками коронавируса подлежит обязательному медосмотру, по результатам которого может быть направлен ​​на самоизоляцию.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил список дополнительных ограничений на время карантина.